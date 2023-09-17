إثيوبيا تغلق بوابتي التصريف في سد النهضة بعد وصول المياه إلى المفيض

أغلقت إثيوبيا بوابتي التصريف في سد النهضة، فجر السبت 9 سبتمبر 2023، بعد وصول المياه إلى بوابات المفيض الوسطى، وبذلك انتهى التخزين الرابع للسد، الذي بلغ إجماليه 41 مليار متر مكعب.

وبحسب الدكتور هاني شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن إثيوبيا ستفتح إحدى بوابتي التصريف في فبراير 2024، إذا فشلت التوربينات في إمرار المياه القليلة التي ستعبر الممر الأوسط في يناير القادم.

وأضاف شراقي أن هناك أسابيع قليلة على نهاية موسم الأمطار الحالي، وخلالها سيتدفق 300 مليون متر مكعب من المياه يومياً إلى السودان. وستحصل مصر على 12 مليار متر مكعب من المياه من سد النهضة، بخلاف الخسارة المتوقعة البالغة 12 مليار متر مكعب.