غياب سالم الدوسري عن مباراة الهلال ونافباخور

يغيب النجم السعودي الدولي سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القم بنادي الهلال، عن أزرق الرياض في المواجهة المقبلة أمام نادي نافباخور الأوزبكي، في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

غياب سالم الدوسري بسبب الطرد

ومن المقرر أن يغيب سالم الدوسري عن الهلال في لقاء نافباخور الأوزبكي، بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وكان سالم الدوسري قد حصل على بطاقة حمراء في مواجهة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب النهائي الأسيوي بالنسخة الماضية، وغاب بالفعل عن لقاء الإياب ويتبقى له لقاء أخر لانتهاء عقوبته بسبب الطرد المباشر.

ليكون الدوسري ضمن قائمة الغائبين بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين أجانب سيفتقدم خورخي خيسوس في تلك المواجهة بسبب وجوب انضمام 5 محترفين فقط للمباريات الدولية.

موعد مباراة الهلال ونافباخور

من المقرر أن تقام مباراة الهلال المقبلة أمام نافباخور الأوزبكي غدًا الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الملك فهد.

ينافس نادي الهلال في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي تضم كل من أندية نافباخور الأوزبكي ومومباي الهندي وفريق ناساجي الإيراني.