موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بالسينمات

يعرض فيلم “بضع ساعات فى يوم ما ” بدور العرض السينمائي يوم 18 يناير المقبل في السينمات.



وكان انضم النجم محمد الشرنوبي لأسرة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة مى عمر وهشام ماجد، وهو مأخوذ عن وراية كتبها المؤلف محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا.

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ومن جانبه قام المخرج عثمان أبو لبن ، بتصوير يومين فقط من الفيلم، وتوقف لانشغال بعض الأبطال بأعمال أخرى، ومن المقرر أن يواصل فريق العمل التصوير يوم 7 أكتوبر المقبل.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل الاسم نفسه، ويكتب السيناريو والحوار

كاتب الرواية نفسها محمد صادق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، إخراج عثمان أبو لبن .

وكان شارك النجم هشام ماجد مؤخرًا فى فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"، ويجسد ضمن أحداثه شخص يفقد الذاكرة ليواجه عددا من المواقف الكوميدية والعمل من إخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى.

وشارك النجم هشام ماجد مؤخرًا فى مسلسل “اللعبة” الجزء الرابع وهو من بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت وآخرون.

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يقدم بطولة مسلسل اللعبة في رمضان 2023، كلًا من الفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، ومي كساب وآخرين.

قصة المسلسل

تدور قصة مسلسل اللعبة الجزء الثالث حول المنافسة المستمرة بين شيكو وهشام ماجد، والتي بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفي كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف ويكون مفاجأة العمل، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد والي.