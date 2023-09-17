"حياة كريمة" لم تنقذ قرية عرب التتالية من إعصار دانيال

قرية عرب التتالية هي إحدى قرى مركز القوصية في محافظة أسيوط بصعيد مصر، في عام 2021، أصدر محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، مخططًا تفصيليًا يشمل 22 قرية، بما في ذلك القرية المنكوبة، للاستفادة من المشاريع التنموية وفقًا لتصريحه. تم تصنيفها ضمن القرى الأكثر فقرًا في المحافظة.

تبلغ مساحة قرية عرب التتالية 4000 فدان ويعيش فيها 25 ألف مواطن وفقًا لإحصاءات عام 2013. بسبب نقص فرص العمل والظروف الاقتصادية الصعبة، يلجأ العديد من شباب القرية إلى الهجرة إلى ليبيا بحثًا عن فرصة عمل.

وتم تضمين القرية مؤخرًا في مبادرة "حياة كريمة"، حيث تعد واحدة من القرى الأكثر احتياجًا في أسيوط، حيث ترتفع معدلات الفقر بين سكانها وفقًا للبيانات الرسمية.

وكشفت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من 2017 إلى 2018 أن محافظة أسيوط تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في ارتفاع معدلات الفقر، حيث بلغت 66.7% في 207 قرى هي الأفقر، تليها سوهاج بنسبة 59.6% في 236 قرية هي الأفقر، ثم الأقصر بنسبة 55.3%.

تقديم المساعدة والدعم لقرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية بمحافظة اسيوط المنكوبة من إعصار ليبيا يعتبر أمرًا ضروريًا لتخفيف الأثر السلبي الذي تركه الإعصار على السكان والممتلكات حيث توفي 6 من ابناء قرية عرب التتالية منهم 4 من اسرة واحدة. من المهم أيضًا أن تتعاون الحكومة والهيئات الخيرية لتقديم الدعم اللازم لأهالي القرية المتضررة.

يجب على السلطات الحكومية تخصيص الموارد اللازمة لتوفير فرص العمل في قرية عرب التتالية وخلق بيئة اقتصادية مستدامة. يمكن أن تشمل هذه الفرص القروض الصغيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وتطوير مرافق السياحة الريفية. يمكن أيضًا تنظيم برامج تدريبية لتطوير المهارات الحرفية للشباب وتنمية قدراتهم في مجالات مثل الزراعة والحرف اليدوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تعزيز التعليم وتوفير فرص التعليم الجيد للأطفال في القرية. يجب توفير مدارس مجهزة جيدًا وتدريب المعلمين لتقديم تعليم عالي الجودة. يمكن أيضًا تنفيذ برامج إثرائية إضافية لتعزيز المهارات الأكاديمية للطلاب وتوفير فرص الدراسة الجامعية للشباب الموهوبين من القرية.

التوعية بالتغيرات المناخية وتنفيذ إجراءات وقائية لمواجهة الأحوال الجوية القاسية أمر ضروري أيضًا. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التنبؤات الجوية المحلية وتأمين أماكن الإقامة المؤقتة للسكان في حالات الطوارئ الجوية.

بشكل عام، يجب أن تقوم الحكومة المحلية بتنفيذ برامج تنمية شاملة ومستدامة لتحسين الظروف المعيشية في قرية عرب التتالية. يجب أن يتم توجيه الموارد والجهود لتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق نمو وتطور للقرية ورفاهية سكانها.