ندى موسى توشك على الانتهاء من حكاية الفريدو

أوشكت الفنانة ندى موسى على الانتهاء من تصوير دورها فى حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، أمام النجمة إلهام شاهين، والنجم أحمد فهمي عضو فريق واما، بقيادة المخرج عصام نصار، تمهيدا لإطلاق أولى حلقات المسلسل يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري.

قصة الفريدو

وتدور أحداث حكاية الفريدو، فى إطار اجتماعي تشويقى، حول أزمة الإيجار القديم، حيث تعيش إلهام شاهين، صراعًا خلال الأحداث مع صاحب العقار الذي تعيش فيه، لأنه يريد بيعه، بينما يجسد أحمد فهمي، عضو فريق واما، شخصية فريد وهو صاحب مطعم يعيش صراعًا مع منافسيه في نفس المنطقة.

تعرض حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON و ON drama ابتداءا من الأحد المقبل الموافق 24 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما تعرض الحكاية من الأحد إلى الخميس، فى هذا التوقيت ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة الثانية صباحا، ومرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويعرض المسلسل على قناة on دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، ويتم إعادة الحلقة مرتين أيضا الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحاً، والثانية الساعة الخامسة عصراً.

"الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

وكانت حرصت النجمة إلهام شاهين على الترويج، لشخصيتها في مسلسلها الجديد "الفريدو"، والذي من المقرر إذاعته على شاشة قنوات On يوم 24 سبتمبر الجاري، وكتبت قائلة: "انتظروا شخصية سوسو مسلسل الفريدو يوم الأحد 24 سبتمبر".

طرحت أسرة مسلسل "55 مشكلة حب" البوستر الأول لأولى حكايات العمل التي تحمل عنوان "الفريدو" الذى تصدره بطلا العمل إلهام شاهين وأحمد فهمى.

ومن المقرر عرضها على شبكة قنوات ON خلال الفترة المقبلة، ليفتتح العمل موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

وتنتظر ندى موسى، طرح أحدث أعمالها السينمائية "التجربة المكسيكية"، بدور العرض، والذي انتهت من تصويره مؤخرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى.

أبطال الفيلم

ويشارك فى بطولة التجربة المكسيكية، مجموعة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، ليلى عز العرب، وهو تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي.