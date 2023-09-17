محافظ القاهرة: توزيع 500 ألف شنطة مدرسية بأحياء العاصمة المختلفة 

خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة ..

ثمن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى فى كافة المبادرات التى تقوم بها المحافظة ، مشيرًا إلى أنه تم توزيع ٥٠٠ الف شنطة مدرسية بأحياء العاصمة المختلفة بمناسبة العام الدراسي الجديد ضمن مبادرة " مدرستى سعادتى " .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية وخلق قنوات اتصال معها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم .

متابعة يومية مع مدير مديرية التموين للتأكد من توافر رصيد استراتيجى من السلع الغذائية

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه هناك متابعة يومية مع مدير مديرية التموين للتأكد من توافر رصيد استراتيجى من السلع الغذائية مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إنشاء ٦ أسواق للجملة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية تم الانتهاء من ٣ أسواق منهم سيتم افتتاحهم قريبًا مما يساهم فى القضاء على جشع التجار .

و أكد محافظ القاهرة على استمرار المحافظة في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة لتخفيف العبء عن المواطنين وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار .

ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار مؤكدًا ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ ، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو استمرار إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ) والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها .