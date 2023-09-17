ضبط 1.5 دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بصان الحجر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، بالإشتراك مع إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله نوفل بناءاً على معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي بناحية صان الحجر.

وعلى الفور، توجهت الحملة إلى مقر المشكو في حقه، وبالتفتيش تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم أي كمية قدرها 1طن ونص من الدقيق البلدي المدعم، قام بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، بقصد التربح غير المشروع.

وتم مصادرة الكميات المضبوطة، ونقلها إلى مستودع الحسينية، بصفة أمانة تحت إذن وتصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر رقم 6462 لسنة 2023 جنح صان الحجر.