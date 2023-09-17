0.9%  تراجعًا في أسعار الذهب محليًا.. واستقرار الأسواق مع تأجيل مراجعة صندوق النقد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اول أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.



قال سعيد امبابى الرئيس التنفيذى لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 12 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1912 دولارًا، ولامست مستوى 1930 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2492 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1869 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1453 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اول أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.



وتوقع إمبابي، أن تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام، مع تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إلى الربع الأول من 2024.



وكان الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قد كشف عن تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تجرى في الربع الأول من عام 2024.



وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرًا.

وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.