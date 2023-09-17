الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب في البحرين اليوم الأحد بـ محال الصاغة

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. استقرار أسعار أعيرة المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الأحد في أسواق الصاغة بدولة البحرين، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 لـ23.27دينار، أي ما يعادل قيمة 61.90 دولار أمريكي.

 

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية بدولة البحرين خلال تعاملات اليوم الأحد في أسواق الصاغة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 

الذهب

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 يصل إلى 23.27 دينار، بينما سجل سعره بالدولار 61.90

 

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 اليوم في البحرين نحو 21.34 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى56.74

 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 يسجل نحو 20.37 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى 54.16

 

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 يصل إلى17.46 دينار، أي ما يعادل 46.43 دولار.

 

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 يصل إلى 13.58 دينار، وسجل سعره بالدولار نحو 36.11

 

سعر جرام الذهب عيار 12

عيار 12 اليوم في البحرين يسجل نحو 11.64 دينار، بينما حقق سعره بالدولار نحو 30.95

 

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم في البحرين تصل إلى 723.84 ينار، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 1.925

 

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 162.93 دينار، بينما حقق سعره بالدولار نحو 433.31

 

سعر كيلو الذهب

حقق سعر كيلو الذهب اليوم في دولة البحرين نحو 23.275 دينار، بينما وصل سعره بالدولار لـ61.900

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