أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الاحد في محال الصاغة

أسعار الذهب في الكويت.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الأحد في دولة الكويت باسواق الصاغة، استقرارًا، على مستوى جميع أعيرة الذهب التي يتم التداول عليها، مع استمرار أسعارها التى تم التداول عليها في السوق الكويتي المحلي بالأمس، وذلك وفقا لتقارير وزارة التجارة والصناعة في الكويت.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب في دولة الكويت، خلال تعاملات اليوم الأحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الأحد في دولة الكويت

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 19.066 دينار كويتى، 61.822 دولار أمريكى.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم: 17.493 دينار كويتى، 56.723 دولار أمريكى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: 16.699 دينار كويتى، 54.419 دولار أمريكى.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 14.314 دينار كويتى، 46.413 دولار أمريكي.

سعر الأونصة اليوم، 593.019 دينار كويتي، 1922.889 دولار أمريكي.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1924 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب، بنسبة 0.07% إلى 1906 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 104.337 نقطة.