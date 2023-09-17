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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة مُـهمين بخطف فتاة في مدينة نصر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد،مُحاكمة م . م .  مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر و" م . ح . م " مخرج سينمائي، على خلفية اتهامهما بخطف فتاة .

وجاء التأجيل لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر كطلب الدفاع وصرحت باستخراج الشهادة الرسمية المنوه عنها بمحضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين .

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

و كشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهما في الأول من يونيو 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، خطفا بالاشتراك مع آخر مجهول ، المجني عليها " هـ . ع . ا " بالتحايل، حيث أوهمها المتهم الثاني بوجود سحر تسبب في وقوع الطلاق بينها والمتهم الأول و أنه على تواصل مع ساحر عربي الجنسية، بإمكانه تخليصها من السحر.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تواصلت معه، فطلب منها الحضور الى محل عمله، و اقترنت تلك الجناية بمواقعة المجني عليها بالتحريض الواقع من كلاً من المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول قام بانتحال صفة الساحر، و طلب منها خلع كامل ملابسها وأخذ فى تهديدها بالثعابين وقام بمواقعتها. 

كما هددا المجني عليها بنشر المقاطع المصورة لمواقعتها حال عدم مغادرتها البلاد ورد المبالغ التي تحصلت عليها من عملها معهم، كما توصلا الى الاستيلاء على مبلغ مالي و قدره 450 ألف جنيه بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق، فيما بينها وبين المتهم الأول و طلبهم لذلك المبلغ مقابل فك ذلك السحر، كما اخترقا تطبيق الواتس اب الخاص بالمجني عليها

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