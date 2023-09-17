هيئة البحث عن المفقودين تجري 360 فحص DNA لجثث ضحايا دنيال

أجرت هيئة البحث عن المفقودين في ليبيا 360 فحص DNA لجثث ضحايا الإعصار في درنة، وسط استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أن الأعداد الدقيقة للقتلى والمفقودين لم تُعرف بعد، مشيرة إلى أن هناك دمارا كبيرا في درنة شمل أكثر من 5500 منزل ومبنى.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة إلى 11300 شخص، فيما ما زال 10100 شخص في عداد المفقودين.

وتسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي اجتاح شرق ليبيا الأسبوع الماضي في انهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.