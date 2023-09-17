محميات جنوب سيناء تقرر استئناف النشاط البحري بالشواطئ

أصدرت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، قررًا باستئناف نزول السائحين للمياه لممارسة أنشطة السباحة والسنور كلينج والألعاب المائية في مدينة دهب، اعتبارًا من اليوم الأحد، فيما عدا منطقة اللاجونا بداية من موقع الغوص "الأيلاند" شمال اللاجونا وحتى موقع الغوص "الواحة" جنوب اللاجونا، مع السماح بممارسة رياضة الغوص بالأسطوانات "سكويا" بموقعي غوص "الأيلاند - الواحة"، مع الالتزام بالتنفيذ من قبل مراكز الغوص المعتمدة، ووفقًا للضوابط الفنية وضوابط الأمان والسلامة المتعارف عليها في هذا الشأن.

وكانت قررت إدارة محميات جنوب سيناء، تعليق نزول السائحين للمياه لممارسة أنشطة السباحة والسنور كلينج والألعاب المائية في مدينة دهب بداية من منطقة "الدحيلة" شمال المدينة حتى موقع "الكيفز" بوادي جني جنوبا يوم الجمعة الماضية، بعد تعرض زائرة مصرية لمهاجمة سمكة قرش بمنطقة اللاجونا، كإجراء احترازي من أي مخاطر محتملة تمس سلامة السائحين، وبما يتناسب مع طبيعة الحادث وملابساته.

وأضافت إدارة محميات جنوب سيناء، في بيان اليوم، أنه جرى وضع عدة توصيات لاستئناف الأنشطة البحرية بمدينة دهب؛ ونظرًا لطبيعة وكثافة الأنشطة الشاطئية والبحرية، وانخفاض الوعي البيئي لبعض السائحين والعاملين في مجال السياحة وقيام البعض بالممارسات غير المنضبطة بيئيًا مثل الصيد وإطعام الأسماك وإلقاء المخلفات في البحر، وتنفيذ بعض الأنشطة البحرية بشكل غير منضبط؛ مما أدى إلى ظهور أسماك القرش خلال هذه الفترة بالشواطئ.

وأوضح البيان، أن من أهم هذه التوصيات ضرورة مشاركة الجهات المعنية بشكل دائم في إحكام الرقابة على الأنشطة الشاطئية والبحرية، وتفعيل القوانين والقرارات والتعليمات السابق إصدارها لمنع الممارسات التي من شأنها جذب أسماك القرش للشواطئ مواقع الأنشطة البحرية، وتفعيل ضوابط الأمن والسلام والبيئة.

وأصدرت محميات جنوب سيناء، عدة توصيات هامة منها:

- حظر ممارسة الصيد الترفيهي والسياحي بجميع أساليبه وأدواته بمختلف الشواطئ والسقالات والمماشي البحرية وعلى متن اللنشات البحرية.

- حظر ممارسة الصيد التجاري بأشكاله سواء باستخدام قوارب الصيد أو دونها بالمناطق السياحية ومواقع الغوص ومواقع الأنشطة السياحية البحرية وداخل المحميات الطبيعية.

- يحظر دخول أدوات الصيد البحري بالفنادق والمنشآت السياحية، وحيازتها على متن اللنشات السياحية.

- يمنع دخول أو حيازة أو عرض أو استخدام بنادق الصيد البحري "الهريون" بأنواعها.

- يحظر إطعام الأسماك أو اجتذابها أو إثارتها بأي شكل من الأشكال أو تلوث المياه بإلقاء بقايا الأطعمة والمخلفات بها.

- يحظر قيام اللنشات السياحية بتلويث المياه والتخلص من المخلفات "صلبة أو عضوية أو صحية أو سائلة" في المسطحات البحرية، ونطاق مواقع الغوص والأنشطة البحرية.

- حظر ممارسة السباحة والسنور كلينج خارج المناطق المخصصة لذلك أو على سطح المياه العميقة البعيدة عن الشواطئ والحيز المرجاني أو في الظروف الجومائية غير المناسبة، كما يحظر ممارسة السباحة أو والسنور كلينج ليلًا، وفي الساعات المبكرة صباحًا.

- التزام الشواطئ والفنادق بتحديد المناطق المخصصة للسباحة، وفقًا للضوابط الصادرة من إدارة المحميات، مع مراعاة عدم التوسع في المساحة المحددة لذلك وتمديد مسار الحد الخارجي لها بمحاذاة حافة الشعاب المرجانية، وعلى مسافة لا تزيد عن 3 أمتار على امتداد الحد الخارجي.

- التزام الكيانات المنفذة لأنشطة الغوص والسنور كلينج والألعاب المائية بالإجراءات والضوابط الصادرة من جهات الاختصاص على اختلافها سواء الضوابط الفنية أو الضوابط المرتبطة بالأمن والسلامة والبيئة.

- التزام الفنادق والكيانات الشاطئية بوضع لافتات في الأماكن المناسبة باللغات للتنبيه على السائحين والنزلاء بمنع الصيد، وإطعام الأسماك، وإلقاء بقايا الطعام في الماء وتعليمات ممارسة الأنشطة البحرية، والأماكن المحددة والمخصصة لذلك.

- قيام الفنادق بتشديد وإحكام الرقابة على المناطق الشاطئية بها، وذلك من خلال العناصر البشرية المؤهلة وتفعيل أبراج المراقبة.

- حظر تنفيذ الألعاب المائية من خلال الكيانات غير المرخصة.

- إلزام المرشدين والمدربين المرافقين للرحلات البحرية بتقديم شرح وافي قبل تنفيذ أي نشاط، يتضمن جميع التعليمات السابقة .

وأكدت إدارة المحميات، على ضرورة الإخطار الفوري والمباشر عند مشاهدة أسماك القرش خلال تنفيذ الرحلات والأنشطة البحرية اليومية بمختلف المواقع، سواء كانت سلوكيات الأسماك معتادة او غير معتادة، مع دعم المشاهدات بالبيانات الرئيسية المتاحة، مثل "التوقيت، والموقع، والعمق، والنوع، وغيرها" ومقاطع صور أو فيديو إن أمكن.

واستقبل مستشفى دهب المركزي الجمعة الماضية، زينب أحمد محمد، 34 عامًا، مصابة ببتر كامل للذراع الأيسر، بادعاء عضة سمكة قرش خلال السباحة، وجرى تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتخاذ قرار بغلق أحد شؤاطي مدينة دهب، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ، ومتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها ومتابعة حالتها الصحية