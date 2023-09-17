"وش فى وش" يسير بخطى ثابتة في السينمات.. حصيلة إيراداته أمس

حصد فيلم "وش فى وش" الذي يسير بخطى ثابتة في السينمات منذ بداية عرضه، حيث جمع أمس السبت إيرادات بلغت 473 ألف جنية.

فيلم وش فى وش

أبطال فيلم "وش فى وش"

فيلم "وش فى وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح



يذكر أن محمد ممدوح يشارك أيضا فى فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

تفاصيل فيلم "وش فى وش"

يتناول فيلم وش في وش، قصص مختلفة بين كل ثنائى حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد علي) وقصة كحول (محمود الليثي) وشيماء (دنيا سامي) إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال).

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل



أما أمينة خليل انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.