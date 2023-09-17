بيت الروبي.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

بلغت إيرادات فيلم بيت الروبي للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أمس، السبت، 88 ألفا و14 جنيها، في موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

أبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي:

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول: يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

أغنية سمع هوس:

كانت طرحت الشركة المنتجة، فيلم "بيت الروبي" أغنية "سمع هوس" وهي ضمن الفيلم للمطرب محمود العسيلي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "سمع هوس"، كلمات فليبينو، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في غنائها معه كل من كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي:

كان احتفل صُنّاع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ6 أكتوبر.

آخر أعمال النجم كريم عبدالعزيز

يشار إلى أن آخر أعماله فيلم كيرة والجن ويرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

فيلم كيرة والجن، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

آخر أعمال النجم كريم محمود عبد العزيز

يذكر ان آخر أعمال النجم كريم محمود عبدالعزيز، فيلم “شلبي”، وتدور أحداثه حول الشاب (صابر)، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق (صابر) حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم (شلبي)، وسرعان ما يخوض (صابر) أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

فيلم "شلبي"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.