الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

العميل صفر يهبط للمركز الثاني بإيرادات متوسطة في شباك التذاكر

فيلم العميل صفر
فيلم العميل صفر

هبط فيلم العميل صفر للمركز الثاني منذ يومين، حيث حقق الفيلم إيرادات متوسطة بلغت 479 ألف جنية بشباك التذاكر بجميع السينمات.

فيلم العميل صفر

أبطال فيلم العميل صفر
 

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

أحداث فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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