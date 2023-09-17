الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول حاملة الطائرات الميسترال إلى ليبيا للعمل مستشفى ميداني

حاملة الطائرات ميسترال
حاملة الطائرات ميسترال

وصلت حاملة الطائرات الميسترال المصرية، إلى قاعدة طبرق الجوية في ليبيا، للعمل مستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار دانيال.

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جاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

ووجه الرئيس بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

كما أصدر الرئيس بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم.

مساعدات مصرية للشعب الليبي الشقيق

تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفى إطار دعم وتضامن مصر، مع الشعب الليبى الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة  من الضحايا والمصابين.

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة  شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من  الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة، فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

وقد وصلت الطائرات إلى قاعدة الأبرق الجوية تمهيداً لوصولها إلى المناطق المتضررة بدولة ليبيا الشقيقة كما تم تجهيز عدد (10) طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبى الجوى وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كل المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبى اللازم.

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز كل الكوارث الإنسانية، والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4kpE478gxY

 

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