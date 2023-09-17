صحة المنيا تنظم 3055 ندوة للتوعية والتثقيف

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على أهمية رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى المواطنين بإعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحسين الصحة العامة للمواطنين ، موجها بعقد المزيد من الندوات واللقاءات المباشرة بين مقدمي الخدمة الصحية والمستهدفين منها.

وفى هذا السياق ، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية ، نفذت 3055 ندوة للتوعية و التثقيف الصحي ، و 131 لقاء جماهيريا على مدار شهر أغسطس الماضى ، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة ، لافتًا ، إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وأوضح الدكتور ولاء الدين احمد رجائي ، مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا ، أنه تم تنفيذ 2848 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، و207 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة ، إلى عقد 131 لقاء جماهيريا حيث بلغ عدد الحضور بالندوات 40 ألف و980 منهم 14636 من الرجال و 23560 من السيدات ، و 2784 من الأطفال .

مشيرا ، إلى أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.