إختيار مدرسة المراغة الثانوية الصناعية العسكرية بسوهاج أفضل مدرسة فنية عسكرية

كرم اللواء وليد حامد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، مدرسة المراغة الثانوية الصناعية العسكرية بنين، شمال سوهاج، لاختيارها أفضل مدرسة فنية عسكرية على مستوى الجمهورية، حضر فعاليات التكريم اللواء أركان حرب أشرف ماهر، قائد القطاع الجنوبي للمدارس العسكرية بسوهاج، واللواء أركان حرب أيمن محمود الطنيخي، و العميد أحمد فتحي، المستشار العسكري لمحافظة سوهاج .



ووجه كل من الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني بسوهاج، التهنئة لجميع العاملين بالمدرسة، كما أعربا عن تقديرهما للجهد المبذول من جميع العاملين بالمدرسة، تحت قيادة المهندسة غادة القاضي، مدير إدارة المدرسة، والعميد إيهاب حمدي، القائد العسكري للمدرسة.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن فتح باب التسجيل في برنامج أشبال وبراعم مصر الرقمية والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف إعداد جيل متميز قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمي ومواجهة المستقبل وذلك في اطار حرص القيادة السياسية وخطة الدولة نحو مشروع بناء الانسان المصري والتحول الرقمي.



ويستهدف برنامج براعم مصر الرقمية تلاميذ مدارس المحافظة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، كما يستهدف برنامج أشبال مصر الرقمية طلاب مدارس المحافظة من الصف الأول الاعدادي إلى الصف الثاني الثانوي المتفوقين في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية، والذين سوف يتم اختيارهم طبقًا للشروط والمعايير المحددة على موقع وزارة الاتصالات على الرابط التالي :

https://deci.gov.eg/?fbclid=IwAR1ht0bN-BKzCS6EVdhahudsQkc55aaDcvxtJArgzgKS_xitK82kgHMP_6s





ويقوم البرنامج على تدريب الطلاب على مجموعة من البرامج التكنولوجية المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية والعلمية بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.