إحباط محاولة 5 عناصر إجرامية ترويج مخدرات ب2.5 مليون جنيه



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 5 عناصر إجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة في الإسكندرية بعدة وقائع مختلفة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,525,000 إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً،وتحرر محضر بكل واقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية - برج العرب بالإسكندرية).. وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الأتية :

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات٨ جنائية") بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (عدد 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,525,000 إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).