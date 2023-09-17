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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة ترعة السواحل ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يفتتح المدرسة

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، عددا من المشروعات التعليمية في محافظة الأقصر فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة  للأبنية التعليمية وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يفتتح معرض "أهلا مدرستي" 

وزير التربية والتعليم يفتتح المعرض

وافتتح وزير التربية والتعليم معرض "أهلا مدرستى" بالمدرسة الثانوية بنات، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، لتقديم كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وتفقد وزير التربية والتعليم أجنحة المعرض والذى تتضمن كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسى، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية بهدف خدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر مخفض.

وزير التربية والتعليم في معرض أهلا مدرستى 

وأكد وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور والأسرة المصرية، وتسهم فى توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة جدا من خلال معارض "أهلا مدرستى" على مستوى جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع المحافظات.

وزير التربية والتعليم في معرض أهلا مدرستى 

وتوجه وزير التربية والتعليم عقب ذلك، إلى افتتاح مدرسة ترعة السواحل للتعليم الأساسي بمدينة أرمنت والتي أنشأتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير مركز أرمنت، حيث تفقد الوزير عدد من الفصول وحجرات الأنشطة بالمدرسة.

جدير بالذكر أن المدرسة تمتد على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع، بإجمالى عدد فصول ٢٢ فصل، لخدمة أهالى مدينة أرمنت.

وزير التربية والتعليم في الأقصر

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