أوقاف سوهاج تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

كرمت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل، حيث قامت المديرية بتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي بمسجد الحق، في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال .



حضر فعاليات الإحتفالية الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، مدير مديرية أوقاف سوهاج، والدكتور أحمد فهمي علي محمد، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الأسبق، والشيخ شحاتة محمد شحاتة، مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ خلف محمود عبد الحكم، إمام وخطيب المسجد.



وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي برنامج عظيم ومشرف للغاية ويبني جيلًا واعيًا، وقد حقق تطورًا ملحوظًا وإقبالًا متميزًا، وهذا جهد كبير لوزارة الأوقاف، وفي ختام اللقاء تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي.



وفي سياق متصل نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج، ندوة دينية تحت عنوان خطورة الأيمان الكاذبة بمسجد الوحيد بإدارة أوقاف مركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج بإشراف فضيلة الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج .

حاضر في الندوة كلاً من :- الدكتور /أحمد رمضان محمد مسئول شئون القرآن الكريم والشيخ عبداللاه حسين سالم (قادة فكر) والشيخ/أبوبكر أحمد محمد إمام وخطيب ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية محمود العجوز والمنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج الشيخ محمود أبوعقيل .

وقال المحاضرين خلال الندوة أن العلماء أكدوا على أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، وهي التي يقتطع بها الإنسان حق أخيه بغير حق، وهذه اليمين الغموس الكاذبة هي التي قال فيها النبي (صلى الله عليه وسلم): "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة"، وفي رواية: "لقي الله وهو عليه غضبان".

وأضافوا أن الذي يحلف كاذبًا أنه اشترى كذا، أو أنه أعطي كذا، أو ما أشبه ذلك، وهو كاذب هذه اليمين الفاجرة الغموس ليأخذ بها مال أخيه بغير حق، أو يحلف على أنه ما فعل كذا من العدوان على أخيه، أو أنه ما سبه، أو ما أشبه ذلك وهو كاذب هذه يمين الغموس، الذي يقتطع بها حق أخيه بغير حق.