إيتيدا تنظم ندوة حول التجريف القابل للتطوير

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة مجانية عبر الإنترنت بعنوان "من الصفر إلى اللانهاية: تطور التجريف القابل للتطوير"، الإثنين.

وتسلط الندوة الضوء على مختلف مفاهيم الحوسبة السحابية وأدواتها وكيفية استخدامها كعناصر أساسية للتنفيذ، وذلك لتحقيق حلول للتجريف القابل للتطوير وبدون خادم. كما تعرض أيضًا كيفية تطور خدمة التجريف مع ظهور تقنيات جديدة.

وتستهدف هذا الندوة جميع المهتمين بالحوسبة السحابية، والهندسة السحابية، والهندسة المعمارية بدون خادم، ومنهجية ديف أوبس، وهندسة البيانات، وإعداد البيانات وتنظيفها.

وتُعد عملية تجريف الويب أحد أكثر الطرق كفاءة لاستخراج البيانات أو المعلومات من موقع الويب، إذ يتم جمع هذه المعلومات ثم تحويلها إلى نُسق أكثر فائدة للمستخدم.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.

تبدأ الندوة الساعة 12 ظهرًا. للتسجيل لحضور الندوة، يرجى الضغط هنا.

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