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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 243 قضية مخدرات و109 قطعة سلاح ناري

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط (243) قضية مخدرات ، (109) قطعة سلاح ناري ، وتنفيذ (61139) حكما قضائيا متنوعا.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (243) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (262) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (134,020 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,750كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,710 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,456 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,015 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (520 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (465جرام).

عدد (551736) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (109قطعة سلاح نارى بحوزة 72متهم).. وذلك على النحو التالى :

(4) رشاش .

(22) بندقية آلية .

(3) بنادق رصاص .

(23) بندقية خرطوش .

(7) طبنجات .

(49) فرد محلى .

(7332) طلقة مختلفة الأعيرة .

(40) خزينة متنوعة .

ضبط (186) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (61139) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 

(174) حكم جناية.

(19494) حكم حبس جزئى.

(3316) حكم حبس مستأنف.

(30267) حكم غرامة.

(7888) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلعصابى، ضم(3 متهمين)إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (240) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27785) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال فحص السائقين:فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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