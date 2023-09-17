مصرع قائد دراجة نارية في حادث بالأقصر

وقع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وتم نقل جثمانه للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية يقودها "الحسينى أحمد فراج" 51 سنة يعمل مسعف فى هيئة إسعاف الأقصر، وذلك لدى عودته من العمل فى طريقه لمنزله، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

«المرور» تقدم إرشادات هامة لتجنب حوادث الطرق

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة