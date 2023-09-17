غرق طالب في نهر النيل بدار السلام لعدم إجادته السباحة

غرق طالب في العقد الثالث من العمر يقيم بناحية الخيام دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج أثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل بذات الناحية لعدم إجادته السباحة وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بناحية الخيام دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص تبين غرق "رشاد . خ . م . ز" 21 سنة طالب ومقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها .

وبسؤال والد المتوفى "خالد . م . ز" 51 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقاً ونفي الشبهه الجنائيه .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .