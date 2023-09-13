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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير مناخ يحذر: إعصار دانيال لن يكون الوحيد في المنطقة (فيديو)

إعصار دانيال
إعصار دانيال

قال ليث العلامي الخبير في المناخ، إن إعصار دانيال الذي ضرب الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، جاء نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات حرارة البحر المتوسط وكميات بخار الماء التي تكونت نتيجة هذه الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.

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وأضاف خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”،  أن اإعصار دانيال يأتي على عكس الأجواء التي شهدتها المنطقة الإفريقية خلال الأشهر الماضية والتي شهدت درجات حرارة عالية للغاية، موضحًا أن هذه العاصفة بدأت بالقرب من اليونان وإيطاليا وتركيا وهي مناطق عاشت صيف قاسي كذلك.

إعصار دانيال لن يكون الوحيد في منطقة شرق المتوسط في الفترة المقبلة

وأشار إلى أن إعصار دانيال لن يكون الوحيد في منطقة شرق المتوسط في الفترة المقبلة، خصوصًا مع دخول الموسم المطري المقبل، نظرًا لارتفاع حرارة مياه البحر في العام الحالي بشكل تاريخي.

ولفت إلى أن مياه البحر المتوسط حال اقتراب أي كتلة هوائية تعمل درجة حرارتها الكبيرة كشرارة ومحفز لوجود عواصف ومنخفضات جوية قوية تؤثر على شمال إفريقيا والبلاد الآسيوية المطلة على البحر المتوسط مثلما حدث في الإعصار دانيال.

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