الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تدرس مشروع القانون الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 

بدأت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الثانى للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والجهات المعنية فى الدول العربية؛ لدارسة "مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.

 

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وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت، أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب، المتضمن عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والجهات المعنية؛ لدراسة مواد مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة.

 

 

 

يشارك فى هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والجهات المعنية فى الدول العربية، وسيتم فيه استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة، وذلك لعرض النتائج على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.

 

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