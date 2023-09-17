54.7 مليار جنيه مكاسب الدولة من الشرقية «إيسترن كومبانى» العام الماضى بواقع 182.5 مليون جنيه يومياً

432.7 مليون جنيه قيمة المزايا

كشف تقرير الحوكمة لشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» عن قيمة ما تورده الشركة للدولة من التزامات، حيث بلغ إجمالى 54.759 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالى 2022/2023، وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يومياً خلال أيام العمل المتاحة 300 يوم بالعام.

قال التقرير إن الالتزامات المستحقة على الشركة للدولة عبارة عن ضرائب، ورسوم جمركية، وحصة الدولة فى أرباح الشركة.. كما كشف التقرير المذيل بتوقيع هانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى والمرسل للبورصة مؤخرا عن المزايا العينية والخدمات الخاصة بالعاملين فى الشركة بلغ نحو 432.752 مليون جنيه خلال العام 2022/2023، مقابل 437.776 مليون جنيه فى العام السابق عليه، بانخفاض نحو 5.024 مليون جنيه، بانخفاض 1.1%، حيث شمل التقرير قيمة ما تم إنفاقه على العاملين من مشروبات، وعلاج بالعيادات والوحدات الطبية، الأنشطة الرياضية والاجتماعية، الخدمات الدينية، وحدة الغسيل والملابس، خدمات نقل العاملين.

وكانت المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالى الماضى، شهدت ارتفاعاً فى أرباح الشركة بنسبة 90% على أساس سنوى، وحققت صافى ربح بلغ 7.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.