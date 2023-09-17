أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 17سبتمبر بالفيوم

تنشر "الوفد" اسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الاحد وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى قريتى الشواشنة وسرسنا وفى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى.

واصلت اسعار الطماطم فى الفيوم ارتفاعها فى بعض المناطق ووصل سعر الكيلو 25 جنيه فى ارتفاع غير مسبوق واستمرت اسعار الزيتون فى الاسواق الكيلو بين 20 و30 جنيه للاصناف ومنها البلدى والعجيزى للكيلو و كيلو الخيار 20 جنيه .و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 15 جنيه للكيلو والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 10 جنيه والاسود ب 7 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيه والبصل ب 25 جنيه والتين الرمادى ب 15 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 12 جنيه والاحمر ب20 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و60 جنيه حسب الاصناف مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 15 جنيه وسعر الجوافة ب 15 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب20 جنيه و"الاته" ب 10 جنيه للكيلو والبلح الكيلو ب 15 جنيه للنوع البلدى و"الامهات" 15 جنيه والسيوى ب 20 جنيه والاحمر" زغلول" ب15 جنيه .

وبلغ سعر التفاح ب 35 جنيه للكيلو والموز ب15 جنيه و سعر كيلو البطاطس 15 جنيه والبطاطا ب 10 جنيه والملوخية 8 جنيه و سعر كيلوالكوسة 20 جنيه والبامية ب40 جنيه والجزر ب 15 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه و الكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 7 و10 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيه .

وعاودت اسعار الفراخ البيضاء للارتفاع وبلغ سعر كيلو 65 جنيه والفراخ البلدى ب105 والبانية ب 140 جنيه وكيلو الصدور ب 110 والاوراك ب 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيه وكيلو هياكل ب 30 جنيه وكيلو اجنحة ب 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 280 الى 330 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 260 الى 300 جنيه للكيلو .

اسواق الفيوم

وجدير بالذكر ان اسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع ايام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .