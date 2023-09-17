بمشاركة 16 دولة عربية مصر تحتضن احتفال اليوم العربي التطوعي

احتفل الاتحاد العربي للعمل التطوعي باليوم العربي للتطوع الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام تحت شعار ((بالتطوع تنهض الأمم)) ودأب الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالاحتفال سنويا في هذا اليوم وللسنة العشرين من الاحتفالات تعبيرا عن ايماننا بان العمل التطوعي يمثل ركنا أساسيا في بناء واعداد وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية بما يمكن الانسان من المساهمة الفعلية والجادة في بناء المجتمع.

وأضاف الدكتور يوسف بن على الكاظم رئيس الإتحاد العربي للعمل التطوعي ان الاتحاد وعلى مدار عشرون عاما استطاع تحقيق الكثير من الانجازات سواء على الصعيد المركزي ام على الصعيد الميداني وهذا بمجملة يعد فخرا وعزا يؤشر على درجات النجاح ومع ذلك فان الاتحاد يطمح الى المزيد من جهود المتطوعين لتحقيق اهدافه التي رسمها وعمل على ترجمتها الى واقع مشرف.

ان الاهتمام الكبير بالعمل التطوعي من قبل جميع الأمم والمجتمعات والهيئات التطوعية المحلية والعربية والدولية انما هو تعبير عن انتصار الاخلاق الحميدة والقيم النبيلة وتحشيد القدرات البشرية باتجاه البناء والتنمية.

وأشار دكتور يوسف ان الاتحاد ومنذ بداياته ادرك وتبنى جميع القيم والمفاهيم التي ينطوي عليها العمل التطوعي، لذلك بادر الى توسيع دائرة عمله من خلال تعدد النشاطات والممارسات التي حققت نجاحات باهرة، والاتحاد العربي لديه مرتكزات أساسية للعمل التطوعي مثل دليل العمل التطوعي / جواز العمل التطوعي / المرصد العربي للعمل التطوعي / الرخصة الدولية للعمل التطوعي / الملتقى الشبابي التطوعي الدولي وكذلك مراكز التدريب العربية المنتشرة في الوطن العربي ...ومن سنتين تم تدشين المنتدى التطوعي العربي الدولي الذي بداء يثري الساحة العربية من الكم الهائل من المعلومات التطوعية من خلال محاضرات وندوات وورش عمل بشكل شهري وان شاء الله ستكون المكتبة العربية وفيرة بالدراسات والبحوث والتجارب الناجحة في التطوع.

وقال رئيس الإتحاد العربي للعمل التطوعي ان نجاح الاتحاد دفع العديد من الهيئات التطوعية في الدول العربية لطلب الانضمام اليه وهو يحرص كل الحرص على استقطاب تلك الهيئات ليحتل موقع الريادة في قيادة العمل التطوعي العربي.

وأوضح دكتور يوسف الكاظم أنه منذ بدأ العمل في الاتحاد العربي كان معنا رفيق دائم.. وصديق مخلص ورفيق وفي.. ألا وهو رجال الإعلام فرجال الإعلام لم يكونوا بعيدين عنا.. بل كانوا جنوداً معنا في هذه المسيرة.. يبحثون ويدققون ويكتبون ويمحصون.. ويبرزون أعمالنا ويدعون معنا الى دعم المسيرة.

أقول لهم من خلالكم إنكم أثبتم أنكم نُعم الرفقة والأخوة الصادقة جهودكم معنا أبرزت جهودنا.. ورفقتكم لنا أظهرت أعمالنا التي يحملها الكثيرين.. فلكم مني نيابةً عني وعن زملاء اعضاء الاتحاد العربي وكذلك إخواني وأخواتي المتطوعين كل الشكر لكم أتمنى للجميع مزيدا من العطاء والتقدم بمناسبة اليوم العربي للتطوع

وأعلن دكتور كاظم النورى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ومسئول مراكز التدريب عن إنشاء مجلس رواد العمل التطوعي والذي يهدف إلى توسيع مساحة العمل التطوعي العربي من خلال فسح المجال امام الراغبين بممارسة الاعمال التطوعية من الانتماء للمجلس وتحقيق التنوع في الاعمال التطوعية من خلال الامتدادات المجتمعية الواسعة المتحققة من خلال استقطاب كفاءات لها خبرات نوعية واسعة وتعزيز الجوانب التنظيمية والادارية من خلال اتاحة المجال امام المنتمين للمجلس من التعبير عن اراداتهم في اعتماد صيغ فعالة للتعامل التنظيمي والاداري السليم وتتبنى قيادة الاتحاد العربي للعمل التطوعي جميع الافكار والمقترحات والتوصيات التي يعتمدها المجلس من اجل تطوير مسارات العمل وتعزيز الجانب الفكري والمعرفي للاتحاد من خلال تشجيع الشخصيات المنتمية للمجلس التي لديها مهارة الكتابة والتأليف.

كما تم تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي والتي قدمت الكثير من العطاء الوضح والبارز في المحيط العربي في مجال التطوع منهم الدكتور صلاح عرفه أمين عام جمعية مجلس علماء مصر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المحروسة للاستثمار الزراعي والبيئي والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مشروع البسايسة بمحافظة الشرقية منذ سبعينات القرن الماضي والدكتور اشرف عبدالعزيز منصور الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون بملتقي الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية والذي أهدى بدوره درع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة للدكتور يوسف الكاظم رئيس الإتحاد العربي للعمل التطوعي والدكتورة رندا محمود رزق عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بالرئاسة واستاذ مساعد الاعلام التربوي بجامعة القاهرة الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بالدوحة سابقاً، والدكتور يوسف ورداني مدير مركز تواصل مصر للدراسات والبحوث ومساعدً وزير الشباب والرياضة السابق و الشاعرة روضة الحاج اميرة الشعراء وهي من الشاعرات اللواتي وضعن الشعر النسائي في مرتبة متقدمة والتى تمتلك لغة خاصة ورؤيا عميقة تجاه التعبير عن المرأة كما أهدى وفد جمعية نماء للتنمية المجتمعية بالمملكة الأردنية الهاشمية درع التكريم للدكتور يوسف بن على الكاظم رئيس الإتحاد العربي للعمل التطوعي .

جدير بالذكر أن الوفود العربية المشاركة في الاحتفال هي قطر والسودان والعراق واليمن والأردن والكويت والسعودية ومصر وسلطنة عمان والبحرين وفلسطين والصومال وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والأمارات