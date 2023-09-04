اختتم اليوم نادي التطوع ونادى الفتاه والمرأه بمركز شباب أبوتيج فاعليات الورشه الحرفية "حرفتك .. صنعتك" على أعمال الريزين ، والتى استمرت خلال الفتره من 2 الى 4 من سبتمبر وبمشاركة 14فتاة من اندية “الفتاة والتطوع” بمركز شباب ابو تيج جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط، ومتابعة عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة باسيوط للشباب

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في اعمال الريزين والمشغولات اليدوية بمختلف اشكالها وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.

ادار الورشة مها عبد الرحيم محمود بكلية التربية النوعية ويأتى ذلك فى اطار دعم الوزارة ( الادارة المركزية لتنمية الشباب ) لأندية ( الفتاة والتطوع ) من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب ،وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لإقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة،إنطلاقا من أن توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة،والأهم من مصطلح التمكين هو “تعزيز دور المرأة”، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء كانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" نادي التطوع والفتاة بأبوتيج يختتم ورشة أعمال "الريزين"