"دائما معاك".. مبادرة لدعم التطوع والدمج المجتمعي للطلاب ذوى القدرات الخاصة بجامعة المنصورة

نظم مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بجامعة المنصورة اليوم الاثنين احتفالية بالطلاب في مبادرة "دائما معاك" لدعم التطوع والدمج المجتمعي لطلاب جامعة المنصورة ، وذلك تحت رعاية الدكتورشريف خاطر رئيس الجامعة وريادة ا.د/ محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وإشراف الدكنورة نيفين عبد الخالق مدير مركز مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقه ود/ سارة زيدان نائب مدير المركز.

تم تكريم الثلاثة مراكز الأولي من الطلاب المتطوعين وتكريم ذوي الهمم المتميزين، بالإضافة الي افتتاح معرض المشغولات اليدوية ومعرض اللوحات الفنية للطلاب المبدعين من ذوي البصيرة بالاضافة الي فقرات الشعر والغناء وفقرات فنية بلغة الاشارة من طلاب فريق الاشارة بالمركز والعديد من المسابقات الترفيهية لتحفيز المهارات الذهنية والمسابقات الرياضية لتحفيز المهارات الحركية والانشطة الفنية بالدمج بين الطلاب المتطوعين وطلاب المركز من ذوي الهمم في جو من الفرح والبهجة لتظل جامعة المنصورة رائدة ومتميزة وداعمة لجميع طلابها.