ننشر أسعار الطيور في أسواق البحيرة اليوم الأحد

تنشر بوابة الوفد الالكترونية أسعار الطيور في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 17سبتمبر2023، والتي شهدت إستقرارا في الأسعار.

حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 67 إلي 69 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 96 إلي 98 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115 إلي 122 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85 إلي 88 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120 جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 142جنيها للكيلو، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار البانية 154جنيها للكيلو ، وشاورما 152جنيها للكيلو، كبد صافي 94جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .