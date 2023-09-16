ماجد الحنبلي يكشف أسباب دعواه باستبعاد لبيب وجعفر من انتخابات الزمالك

كشف ماجد فاروق الحنبلي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، عن أسباب قيامه برفع دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة لاستبعاد كل من حسين لبيب وفاروق جعفر من الكشوفات النهائية للمرشحين بانتخابات نادي الزمالك.



وقال الحنبلي أن حسين لبيب عضويته رياضية وليست عاملة، ولم يقض 10 سنوات بل 8 سنوات فقط، أما بالنسبة لفاروق جعفر فسبق وحكم عليه بالسجن في قضية مخلة بالشرف يجب فيها رد الاعتبار.

وقام الحنبلي برفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك وحسين لبيب وفاروق جعفر.

وطالب ماجد الحنبلي في الدعوى التي قام برفعها بالحكم بصفة مستعجلة في استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من الطشوف الانتخابية النهائية للانتخابات المقرر انعقادها يوم 20 أكتوبر المقبل.