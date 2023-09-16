الأهلي يتخطى عقبة التعاون بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على التعاون بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الأهلي في المباراة عبد الباسط هندي ووليد عبد الوهاب الأحمد وسانت ماكسيمين في الدقائق 4 و 23 و 67 من عمر المباراة، بينما سجل هدفي التعاون جواو بيدرو وموسى بارو في نهاية الشوط الأول والدقيقة 51 من اللقاء.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: العمار – عبد الباسط هندي - إيبانيز – علي مجرشي

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه – جابري فيجا

خط الهجوم: سانت ماكسيمان – روبرتو فرمينهو – رياض محرز

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 ليواصل ملاحقة الهلال نحو صدارة جدول ترتيب الدوري، ويحتل الراقي المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتصدر الهلال بـ16 نقطة.