محرز يقود تشكيل الأهلي لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة التعاون، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جاء روبيرتو فيرمينيو على رأس تشكيل الأهلي لمواجهة التعاون ومعه رياض محرز في خط الهجوم، بينما غاب اللاعب ميريح ديميرال بسبب الإيقاف، فضلًا عن الإصابات والغيابات التي ضربت الفريق قبل لقاء اليوم.

تشكيل الأهلي لمواجهة التعاون:

يعتمد يايسلة على طريقة لعب 4-3-2-1، وجاء التشكيل مكونًا من:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: عبدالله العمار وعبدالباسط هندي وروجير إيبانيز وعلي مجرشي.

في خط الوسط: محمد المجحد وفرانك كيسيه وجابري فيجا.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز والآن سانت ماكسيمان.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمنيو.

يحتل النادي الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مواجهات وخسارة لقاء وحيد، على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من الانتصار في 4 مواجهات والتعادل في لقاء آخر.

يغيب عن تشكيل النادي الأهلي أمام نظيره التعاون 6 لاعبين هم: فراس البريكان بسبب وعكة صحية، وميريح ديميرال للإيقاف، وعبدالله عطيف بسبب الإصابة، وهيثم عسيري لارتباطه مع المنتخب الاوليمبي تحت 23 عامًا ومعه كل من عبدالرحمن الصانبي وريان حامد.