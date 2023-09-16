رئيس موازنة النواب: قرارات الرئيس السيسي تكلف الدولة أكثر من 75 مليار جنيه

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحًا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي أحدى مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم قد تكلف الدولة اكثر من 75 مليار جنيه رغم عدم اعلان وزير المالية التكاليف حتى الآن.

تعزيز صلابة الاقتصاد

وتابع: "تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الاصلاح الذي عزز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك بنسبة 15% لـ أصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.



