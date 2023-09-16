المنيا تنظم لقاءات للتوعية" بكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها"

شهدت ادارة الشباب والرياضة بملوى جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت 16سبتمبر ، فاعليات خطة التثقيف السياسي لشهر سبتمبر ، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ادارة البرلمان والتعليم المدنى، وتناولت لقاءات للتوعية بكيفية مواجهة الشائعات والتصدى لها، وذلك بمشاركة ما يزيد عن ٥٠ عضوا من أعضاء البرلمان بمراكز شباب ملوى ، وناصر ملوى، الأشمونين ، البرشا ، هور، دير ابوحنس.

وحاضر فى اللقاء دكتور مؤمن شعبان ، وبحضور جمال يوسف البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وتم إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية ،في كيفية التصدي للشائعات المغرضة ،من حيث التأكد من مصدر الخبر أو المعلومة ،وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزة الإستقرار وثقة المواطنين .

وحظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها، ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشه مدير عام المديرية، ووكلاء المديرية للشباب، والرياضة ، إشراف احمد طه مدير الإدارة ، جمال يوسف ، اشرف محمد مسئولي البرلمان بالإدارة ، تنفيذ ادارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم