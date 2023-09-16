السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب الرحمانية  اليوم السبت 16 سبتمبر ، متابعة تنفيذ ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب و الكهرباء ، حضر الندوة عدد 35 عضوا من أعضاء ورواد مركزالشباب .

 

وحاضر  في الندوة محمد شعبان عبد النعيم ،  و ذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر سبتمبر 2023 ، و تحدث في الندوة عن أهمية المياه في حياة الفرد و المجتمع بأسره ، ان نقطة مياه تعني حياة، و انها المصدر الرئيسي للزراعة ، و بدون المياه تنتهي الحياة على الأرض ، أن الله جعل من الماء كل شيئ حي و لا تحيا المخلوقات بدونها،و كذلك اهمية الكهرباء و إستخدامها في الصناعة ، و الإنارة ، و المرافق الحيوية  ، في كافة المجالات. 

وتحدث عن كيفية ترشيد المياه ، و المحافظة عليها من الإهدار، و ذلك بعدم ترك صنبور المياه مفتوحا دون داعي ، او في حالة عدم الحاجة إلى المياه ، الإستخدام الأمثل للمياه في الري و سقى المزروعات ، و أهم اوقات الري و أفضلها ، لتقليل نسبة الفاقد من المياه ، الصيانة الدورية لمواسير المياه .

كما تحدث عن كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، استخدامها في الوقت المناسب، و عند الحاجة لها، و عدم ترك مفاتيح الكهرباء دون صيانة ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا  ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ  متابعة  إدارة  الشباب والرياضة بديرمواس

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