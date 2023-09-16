ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب الرحمانية اليوم السبت 16 سبتمبر ، متابعة تنفيذ ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب و الكهرباء ، حضر الندوة عدد 35 عضوا من أعضاء ورواد مركزالشباب .

وحاضر في الندوة محمد شعبان عبد النعيم ، و ذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر سبتمبر 2023 ، و تحدث في الندوة عن أهمية المياه في حياة الفرد و المجتمع بأسره ، ان نقطة مياه تعني حياة، و انها المصدر الرئيسي للزراعة ، و بدون المياه تنتهي الحياة على الأرض ، أن الله جعل من الماء كل شيئ حي و لا تحيا المخلوقات بدونها،و كذلك اهمية الكهرباء و إستخدامها في الصناعة ، و الإنارة ، و المرافق الحيوية ، في كافة المجالات.

وتحدث عن كيفية ترشيد المياه ، و المحافظة عليها من الإهدار، و ذلك بعدم ترك صنبور المياه مفتوحا دون داعي ، او في حالة عدم الحاجة إلى المياه ، الإستخدام الأمثل للمياه في الري و سقى المزروعات ، و أهم اوقات الري و أفضلها ، لتقليل نسبة الفاقد من المياه ، الصيانة الدورية لمواسير المياه .

كما تحدث عن كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، استخدامها في الوقت المناسب، و عند الحاجة لها، و عدم ترك مفاتيح الكهرباء دون صيانة ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس