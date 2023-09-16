أسرة الفستان الأبيض تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس

حرصت أسرة فيلم الفستان الأبيض على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ياسمين رئيس، وفاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها فى لوكشين فيلم "الفستان الأبيض" الذى تقوم ببطولته ياسمين رئيس، من إخراج جيلان عوف.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

ونافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وكانت أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند، وذلك بعد التدوينة التي كتبتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك.

حيث أكدت قائلة: “بيضرب إيرادات وبيضرب سيناريوهات وبيضرب أخبار كذب وبيضرب أرقام مشاهدات وبيضرب شهادات كمان، فاضل إيه تاني يا نجم، مش كفاية بقى كده.”

وكانت بدأت الفنانة ياسمين رئيس مرحلة التحضيرات لفيلمها «رحلة البحث عن فستان الزفاف» الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ ياسمين تصوير أول مشاهد الفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكانت قدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

ياسمين رئيس

خطة مازنجر

كما قدمت ياسمين رئيس العام الماضى، فيلم "خطة مازنجر" وشارك في بطولته حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وكانت قالت ياسمين رئيس، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أنه حال اعتذر لها زوجها ووعده لها بعدم تكراراه وأـحضر لها هدية ستسامحه، لترد أسما إبراهيم: "\دا رأي مادي جدا .. هتسامحيه علشان الهدية؟"

ياسمين رئيس

أوأشارت إلى أنها تفضل الابتعاد عن الرجل حتى لو تحبه إذا جرح كرامتها، قائلة: "ممكن أسيب راجل لسه بحبه عشان جرح كرامتي، أي ست راجل يجرح كرامتها لازم تمشي"، ومزحت: "وفاضل ايه بعد الكرامة وكده فاضل الضرب"

كما كشفت الفنانة ياسمين رئيس، موقفها من الذهاب إلى طبيب تجميل لتغيير جسمها إلى كيرفي مثلما تفعل بعض الفنانات مؤخرا.

وأضافت ياسمين رئيس، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أنها ترفض تحويل جسمها إلى كيريفي، معقبة: "مش هيليق عليا.. لما تخنت قبل كدا كان شكلي مش حلو"

الشخصية ولكن موضوع الترند مش حاجة حقيقية ، والناس بقت عارفه إن الترند في ناس بتعمله وشركات ماسكة الموضوع ده ودول بحالها دخلت في موضوع الترندات".

وأوضحت أن لديها أحساسا بالمسئولية طوال حياتها ولكن إحساس الأمومة جعلها أكثر حنية، متابعة: "اكتشف حاجات فيا مكنتش موجودة والناس".