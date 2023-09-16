المؤتمر السنوى الخامس لقسم الجلدية بطب الزقازيق

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لقسم الجلدية بكلية الطب تحت عنوان"تحديات مستقبلية للأمراض الجلدية وتجميل الجلد"، والذى يقام تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عامر الرئيس الشرفى للمؤتمر ، والدكتورة أماني نصار رئيس المؤتمر، والدكتورة أيمن السيد سكرتير عام المؤتمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عامر رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وما يقرب من ٨٥٠ طبيب من أطباء الجلدية من جميع محافظات مصر، ولفيف من رؤساء أقسام الجلدية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

وأعرب الدكتور عاطف حسين سعادته بحضوره وسط كوكبة متميزة من العلماء أبناء جامعة الزقازيق، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس من مختلف المحافظات، مشيداً بدور قسم الجلدية في تحقيق السبق في تبني الموضوعات العلمية المتميزة ومواكبة كل ما هو جديد في أمراض الجلدية والتناسلية، مثمناً علي مجهودات كافة القائمين علي إنجاح هذا المؤتمر، متمنياً للمشاركين التوفيق والسداد

وخلال الافتتاح أوضحت الدكتورة أمانى نصار أن المؤتمر هذا العام ألقى الضوء على كل ما هو جديد فى عالم الجلدية والتجميل فى مختلف مجالات البحث العلمى، حيث تناول جلسات علمية متنوعة ومحاضرات على أعلى مستوى، مؤكدة أنه من أهداف المؤتمر إثراء العملية التعليمية والبحثية فى التخصص، وإتاحة الفرصة لكافة المشاركين في المؤتمر من مختلف الجامعات المصرية من تبادل الرؤى والأفكار ونقل الخبرات والمعارف.