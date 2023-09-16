حبس المتهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين بالمنصورة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة قسم أول المنصورة بحبس" أحمد. ر. م" المتهم بتزوير كارنيه نقابة الصحفيين، والنصب على راغبي الحصول على عضويتها 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وطلبت تحريات الأموال العامة وارسال الأحراز إلى الأدلة الجنائية" وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالنصب على عدد من الأشخاص في محافظات الدقهلية والغربية والإسماعيلية وسوهاج .

ضبط المتهم

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط المتهم داخل مقره بالمنصورة بعد تلقى وزارة الداخلية بلاغ من نقيب الصحفيين خالد البلشى والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم.

كيان وهمي

وكانت نقابة الصحفيين تلقت معلومات بتداول كارنيه نقابة الصحفيين مع بعض الشباب غير المنتسبين للنقابة ووجود كيان نقابي وهمى تحت مسمى "النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة"، وبالتحري عن المعلومة ومراجعة كشوف القيد تبين وجود بعض المدعين في عدد من المحافظات يدعون عضويتهم بنقابة الصحفيين وحصلوا عليها بمساعدة صاحب موقع إليكتروني غير مرخص بمحافظة الدقهلية تحت مسمى "مصر اليوم العربية"، وتم تقديم بلاغ لمساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للأموال العامة يتضمن البلاغ صورت للكارنيهات المزورة وصورة بطاقة المتهم وصور كشوف قيد نقابة الصحفيين مزورة بها أسماء عدد من الضحايا

مقرات المتهم

وتم استهداف مقرات المتهم بمدينة المنصورة والقبض عليه وبحوزته 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة وعدد 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابة الصحفيين وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة بينها اسم نقيب الصحفيين والسكرتير العام – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بكيان وهمى تحت مسمى "النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة" – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان غير المرخص يستخدمها المتهم في نشاطه غير المشروع – عدد 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – عدد 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدني – سخان حرارى – هاتف محمول- بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

الكيان الوهمي

النصب على الضحايا بإسم الكيان الوهمي