الصليب الأحمر الليبي: لم نوجه بإخلاء درنة من السكان

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنها لم توجه بإخلاء مدينة درنة من السكان، لافتة إلى أن انتشار الجثث لا يهدد الصحة العامة بشكل مباشر، بعد أن تسببت الفيضانات في تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وقال الصليب الأحمر يوم السبت، في بيان: لم نأمر بأي إخلاء من درنة. ونحن نؤكد أن الجثث لا تؤدي الى خطر انتشار الأوبئة".

نحن نركز عل مساعدة شريكنا الهلال الأحمر الليبي لمساعدة سكان درنة والمناطق الاخرى المتضررة.

وتواصل السلطات في شرق ليبيا إنقاذ ناجين من الفيضانات التي اجتاحت درنة الأحد الماضي وسط توقعات بإمكانية إخلاء المدينة تحسبا لانتشار الأوبئة لانتشار الجثث.

وفي الأثناء، فتحت السلطات الليبية تحقيقا في انهيار سدين تسببا في سيل مدمر في درنة الساحلية، فيما بحثت فرق الإنقاذ عن الجثث، السبت، بعد نحو أسبوع من مقتل أكثر من 11 ألف شخص جراء إعصار دانيال.

تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر المتوسط "دانيال" في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرق ليبيا نهاية الأسبوع الماضي. غمرت المياه سدين، ما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وفي وقت سابق، أعلنت "وزارة الدفاع التركية"، وصول 360 فردًا من رجال الإنقاذ والأطباء والخبراء، وأكثر من 100 آلية أرسلتهم تركيا إلى ليبيا المنكوبة بالفيضانات، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "وصلت السفينتان "TCG Sancaktar" و"TCG Bayraktar" التابعتان لقواتنا البحرية من إزمير إلى ليبيا لتقديم المساعدة للشعب الليبي الشقيق المتضرر من الفيضانات. يوجد على متن السفينتين 360 فردا تابعين لوزارة الطوارئ التركية، ووزارة الصحة وخفر السواحل ودائرة الإطفاء".

وأضافت: "تم تسليم 122 مركبة إلى ليبيا بينها سيارات إسعاف وعربات إنقاذ، وإرسال 3 مستشفيات متنقلة ومختلف المواد الغذائية والسكنية والصحية".

وأضاف البيان أن سفينة "TCG Osmangazi" ستتجه اليوم السبت من إزمير إلى ليبيا لإيصال شحنات إنسانية إلى المناطق المنكوبة.

وتسبب إعصار "دانيال" في فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات في شرق ليبيا طالت البيضاء ودرنة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

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