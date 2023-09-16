فرص محدودة للالتحاق بكلية السينما في جامعة بدر.. تعرف على المجموع والأقسام

أعلن الدكتور فوزى الشامى، عميد كلية علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية بجامعة بدر"BUC"، عن توافر فرص محدودة للقبول فى كلية علوم السينما والمسرح بالجامعة من خريجى الشهادات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، والأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، والحاصلين على الدبلومات الفنية والتجارية والصناعية لمن يرغب فى الإلتحاق فى الكلية بجامعة بدر فى القاهرة .

وأوح عميد الكلية أنه يوجد أكبر بلاتوه معد على أعلى مستوى، وقاعات للموسيقى وحجرات خاصة بالتدريب، حيث أن القبول فى الكلية لا يعتمد على المجموع، فالكلية تقبل الراغبين فى الإلتحاق بها من مجموع 53% شرط أن يجتاز المتقدم للإلتحاق فى الكلية إختبارات القدرات والمواهب التى تعتمد على إمكانيات المتقدم من الناحية الفنية.

وأشا" الشامي" إلى أن المقررات التى يتم تدريسها داخل أقسام الكلية تواكب أحدث الإتجاهات العالمية وتؤهل الخريج؛ للمنافسة فى سوق العمل، بالإضافة إلى إمكانية إستكمال الدراسات العليا داخل الجامعة نفسها.ومدة الدراسة فى الكلية 4 أعوام ويحصل الخريج على درجة البكالوريوس المعتمد من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى العلوم السينمائية والمسرحية، بجانب تخصص القسم الذى يتم الإلتحاق به داخل الكلية بناءً على رغبته وموهبته.

وتتم الدراسة فى الكلية باللغتين الإنجليزية والعربية، موضحًأ أن حرم الكلية به أحدث إستوديو ومعمل للخدع والمؤثرات فى مصر والشرق الأوسط، ومعمل خاص بالجرافيك ومعملين للمونتاج، بالإضافة إلى إستوديو للإنتاج الإعلامى وعدد من المسارح الصغيرة وقاعات التمثيل وقاعتين للبالية واللياقة البدنية وعدد من القاعات للتصميم والديكور والأزياء وقاعتين للموسيقى.

الأقسام التي تتضمنها الكلية :

1- برنامج "التمثيل والإلقاء" والشعبة:

- التمثيل والإلقاء المسرحى

- الإلقاء الإذاعى والتليفزيونى

2- برنامج "السينما" والشعبة:

- الكتابة الدرامية.

- الإخراج السينمائى والتلفزيونى.

-المونتاج والصوت.

-التصوير.

3- برنامج "الجرافيك والملتيميديا" والشعبة:

- الخدع والمؤثرات.

-الرسوم المتحركة.

4- برنامج "الإعلام والإنتاج والإعلانى" والشعبة:

- إنتاج وإخراج تليفزيونى.

- إخراج الإعلان.

5- برنامج "فنون الإستعراض" والشعبة:

- تصميم الإستعراض.

- تدريس فنون البالية.

6- برنامج "الموسيقى" والشعبة:

- الآلات .

-الغناء.

- التأليف والقيادة.

7- برنامج "التصميم" والشعبة:

- المناظر.

-الأزياء.

وأفاد الدكتور فوزى الشامى، أن الكلية تساعد الطلاب فى الحصول على فرص كبيرة ومتعددة للعمل أثناء الدراسة من خلال إتاحة الإستوديوهات الموجودة بالكلية لصناع السينما منمخرجين، فنانين، ومنتجين؛ لتنفيذ أعمالهم داخل الكلية، كاشفاً أن ذلك يؤهل الطلاب فى الكلية إلى الإحتكاك بمجال العمل بشكل مباشر للصعود إلى عالم الفن بطريقة سهلة وسريعة وذات خلفية أكاديمية عالية؛ مما يثرى العملية الفنية من ناحية ويتيح لطلبة الكلية الفرص المتعددة أثناء الدراسة لمزاولة مواهبهم الفنية من ناحية أخرى.