جدل كبير حول منع دخول السيارات إلى السوق القديم بشرم الشيخ

أثار محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، جدلاً حاداً بين السكان والأهالي بعد اتخاذ سلسلة من القرارات التي أعلنها مؤخرًا، دون تقديم دراسات أو تقييمات دقيقة لتأثيراتها على البيئة والاقتصاد المحلي، حيث قرر منع دخول السيارات إلى السوق القديم بشرم الشيخ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً، دون مراعاة لتأثيراتها على حركة التجارة وحرية تنقل الأفراد.

وبالرغم من أن تطوير المكان السياحي كان خطوة إيجابية، إلا أن قرار منع السيارات قد أثر سلبًا على مصالح أصحاب المنازل وتجار المنطقة. وقد أدى ذلك إلى انتقادات حادة تجاه اللواء فودة، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار تم اتخاذه بدون مراجعة كافية وبدون تقديم حلاً بديلًا لمنع تداعياته.



قرار محافظ جنوب سيناء، يثير مخاوف بشأن مستقبل المكان السياحي والاستدامة الاقتصادية للمنطقة. تعكس هذه الوضعية غيابًا للشفافية والحكم السليم في اتخاذ القرارات، مما يتطلب من الجهات المختصة التدخل لمعالجة الأوضاع وضمان احترام مصالح الجميع.

وقال محمد السيد، صاحب محل داخل السوق:

"أنا متضرر بشدة من هذا القرار الذي أصدره السيد المحافظ. منذ تطبيق القرار، لاحظت تراجعاً كبيراً في حجم العمل وانخفاض عدد الزبائن الذين يزورون محلي. هذا الأمر أثر بشكل سلبي على إيراداتي واستقرار مشروعي. نطالب بإعادة تقييم هذا القرار ودراسة تأثيراته السلبية على أصحاب المحلات داخل السوق."

كما اشار أحمد حمدي، ساكن السوق:

"أنا احد سكان السوق القديم وقاطن هنا منذ سنوات طويلة. اليوم، فوجئت بمنعي من دخول منزلي واستخدام سيارتي بسبب هذا القرار العشوائي. أنا أنهي يومي العملي وأعود إلى منزلي لأستريح مع أسرتي، لكن القرار يجبرني على الانتظار أمام السوق لساعات طويلة حتى الساعة 11 مساءً. هل يجب عليّ الآن أن أقوم بترتيب مواعيدي وفقًا لقرارات السيد المحافظ؟ نحن نتمنى أن يتم إعادة النظر في هذا القرار لأنه يؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية وراحتنا."

هذه التصريحات تعكس تأثيرات القرار السلبية على أصحاب المحلات وسكان المنطقة، وتشير إلى ضرورة إعادة تقييمه ودراسة تأثيراته المحتملة على الحياة اليومية للأفراد والأعمال التجارية داخل السوق.