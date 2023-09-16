استجابة أهل الخير وزهرة مصر لإنقاذ سيدة التجمع المشردة

بعد مناشدات و حملة الوفد

سيدة التجمع المشردة في التجمع الاول

استجاب اهل الخير في منطقة التجمع الخامس و علي رأسهم الزميلة الإعلامية هناء السيد مراسل قناة الحدث و التي انطلقت في بحثها و اتصالاتها بدار زهرة مصر برئاسة السيدة سمر نديم، فور تبادل اهل التجمع خبر بوابة الوفد مصحوبا بفيديو قام به احد أهالي المنطقة مناشدا إنقاذ السيدة المشردة في التجمع الاول منذ ست سنوات. و كان سكان القاهرة الجديدة قد تناقلوا خبر الوفد عبر مجموعات التواصل الاجتماعي بكثافة حتي نجحت محاولة هناء السيد في طلب مساعدة دار زهرة مصر و الذي لبت نداءها السيدة سمر نديم و حضرت الي موقع إقامة السيدة المشردة في التجمع الاول في احد مداخل عمارات إسكان الشباب المهجورة .

هناء السيد

و أصطحبت نديم فريق الإنقاذ بالدار مع طبيب أمراض نفسية و عصبية للتعامل مع حالة السيدة المشردة حيث تعاني من اضطراب نفسي و حالة هيستيرية تستلزم وجود تعامل طبي سريع. كما حضر للموقع الزميلة الاعلامية هناء السيد وأهل الخير الذين أرشدوا و نشروا اخبار الوفد عن السيدة المشردة. و قاموا بمساعدة فريق إنقاذ زهرة مصر في اقناع السيدة للانتقال الي دار إيواء حتي تتوافر لها حياة كريمة آمنة و مستقرة.

سمر نديم تطعم سيدة التجمع في دار زهرة مصر

و نجحوا في نقلها الي دار زهرة مصر بمدينة بدر و التقطت السيدة سمر نديم الصور و الفيديوهات للسيدة المشردة بعد تنظيف جسدها وقص شعرها الذي كان مملوء بالدود والحشرات و ارتداءها الملابس النظيفة و تقديم الوجبات الغذائية الساخنة.

و من الملاحظ ان السيدة التي اطلقوا عليها اسم شهرزاد في زهرة مصر مثقفة و حريصة علي الاطلاع علب الصحف بشكل يومي حتي أثناء إقامتها بالشارع و كذلك تقرأ الكتب و تتحدث ٣ لغات و لكنها تهذي بكلمات غير مفهومة.

سيدة التجمع في دار زهرة مصر بصحبة سمر نديم

و شجعت حالة السيدة المشردة بالتجمع باقي سكان القاهرة الجديدة علي إنقاذ باقي المشردين في المنطقة و ايداعهم دار زهرة مصر الذي ياوي اكثر من ٢٠ سيدة يتولاهم اهل الخير و فريق عمل متكامل تحت إدارة السيدة سمر نديم التي تعبر داءما عن سعادتها بوجودها بينهم من خلال الصور و الفيديوهات المسجلة علي صفحة الدار موحية بانهم عاءلة واحدة.

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