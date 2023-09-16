السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار في مباراة الإياب بدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك خسر امام أرتا سولار بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت والتي أقيمت في تنزانيا.

أحرز دادزي وبولي هدفي المباراة لصالح فريقهما أرتا سولار ليتفوق على الزمالك بهدفين نظيفين.
 

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار:

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بالقاهرة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر من الشهر الحالي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

 

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