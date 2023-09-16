محافظ جنوب سيناء: "شرم الشيخ جاهزة لاجتماعات البنك الآسيوي"

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، جاهزية شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، خلال الفترة من 23-27سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن المدينة جاهزة لإقامة أي مؤتمرات دولية.

جدير بالذكر أن اجتماع البنك الآسيوي عاد من جديد بعد انقطاع 4 سنوات نظرًا لظروف جائحة كورونا.

يهدف الاجتماع لتبادل الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، من أجل تعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

من المقرر إقامة «حفل استقبال» لكبار الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، المشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوي؛ باعتباره مركز إشعاع ثقافي، وملتقى للحضارات الإنسانية.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التقى بعدد من ممثلي البنك الآسيوي للمتابعة الميدانية والوقوف على التجهيزات الخاصة بفعاليات المؤتمر للخروج بالصورة التي تليق بمكانة مصر.