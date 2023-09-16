بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي.. يلا شوت، بث مباشر مباراة النصر والرائد اليوم السبت 16 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدروي السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام بين الفريقين اليوم على أرضية ستاد «مدينة الملك عبدالله الرياضية» معقل فريق الرائد.

يترقب عشاق الكرة السعودية والعالمية مواجهة نارية في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، حيث يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الرائد يوم السبت على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مباراة اليوم تعد بمثابة اختبار صعب لكل من النصر والرائد، حيث يطمح الفريقان في تحقيق نتائج إيجابية تعزز من موقعهما في جدول ترتيب الدوري، يأتي النصر في المركز السابع حاليًا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات و2 هزيمة، بينما يحتل الرائد المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل و3 هزائم.

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر:

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيًلا على نظيره فريق الرائد، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

من المنتظر أن يقود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريق النصر في مباراة اليوم أمام الرائد، والتي سيبحث خلالها العالمي عن مواصلة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين.

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يحتل فريق النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في مباراتين، ويسعى لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في مباراة اليوم أمام الرائد.

أما فريق الرائد فيتواجد في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في مباراة، وتعادله في آخر، وتعرضه لـ3 هزائم.

ما هو موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي؟

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والرائد اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

تمتلك مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات الدوري السعودي، حيث سوف تنقل مباراة النصر والرائد مباشر عبر قناة SSC 1 السعودية، وقد كلفت القناة المعلق فارس عوض ليكون معلق مباراة النصر ضد الرائد.